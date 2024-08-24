Міський голова Збаража Роман Полікровський вітає з Днем Незалежності

Дорогі друзі!

23 і 24 серпня ми відзначаємо важливі для нашого народу дати – День Державного прапора України та День Незалежності України.

Ми у цей тривожний час вшановуємо наш символ боротьби за свободу, символ відваги і незламності, єдності і гідності, гордості, віри і впевненості у нашій Перемозі.

З нагоди святкового дня, на центральному майдані Збаража урочисто підняли прапор наші захисники – військовослужбовці.

Молитва за мир і спокій в Україні, патріотичні пісні лунали на горі Гонтова. На вершині гори зібралися священики та патріоти Збаражчини та Зборівщини. Учасники урочисто підняли прапор України.

Традиція збиратися тут на День Незалежності України зародилася завдяки збаражанину, вихідцю з села Кобилля Олегу Кокайлу.

Нехай майорить прапор України, як символ незламності та добра. Нехай в кожну родину прийде щастя та благополуччя!

Низький уклін нашим захисникам за наближення перемоги!