Міська рада Тернополя купує знову 250 бойових FPV-дронів для фронту

Тернопільська міська рада оголосила нову процедуру закупівлі для придбання 250 FPV-дронів для наших Героїв-захисників. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, для придбання техніки з міського бюджету виділено 4 мільйони гривень.

«Тернопільська міська рада продовжує забезпечувати спорядженням, обладнанням, технікою та амуніцією українських захисників, які тримають оборону на фронті. Цього разу на сесії міської ради виділили 4 мільйони гривень для закупівлі 250 FPV-дронів для наших Героїв-захисників. Ці дрони допоможуть нашим тернопільським захисникам нищити московського окупанта. Дякую всім тернополянам, як сплачують податки. Завдяки Вам міська рада підтримує та допомагає нашим захисникам», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо, міська рала майже щодня передає на передову квадракоптери різних типів. Так 6 травня мерія передала нашим Героям-захисникам з військової частини, де воюють тернополяни, ще три розвідувальні квадрокоптери DJI Mavic 3Т.

Також 6 червня мерія передала нашим Героям-захисникам з 68-ї окремої єгерської бригади ще три квадрокоптери DJI Mavic 3Т.

4 червня передали три квадрокоптера Mavic 3Т для 35-ї окремої стрілецької бригади, які захищають нашу Батьківщину на передовій. Ще 4 червня мерія передала п’ять квадрокоптерів Mavic 3 для наших Героїв-захисників з батальйону «Вовки Да Вінчі».

3 червня мерія відправила на передову чергову партію розвідувальних квадрокоптерів. Цього разу наші Герої отримали тринадцять Мавік 3 та п’ять Мавік 3Т.

Новина від пресслужби.