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Місцевими традиціями Святвечора поділилися з переселенцями у громаді на Тернопільщині (фото)

06.01.2023

Роман Васильович

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Культура, Життя, Новини, Війна з рф

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Різдвяне дійство «Сумний святий вечір» відбулось для внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток у Великоберезовицькій громаді.

У будинку культури села Мишковичі людей знайомили з місцевими традиціями Святвечора і Різдва, тому підготували для них невелику передріздвяну сценку. Також присутніх пригощали кутею, пампушками та різними смаколиками, пише Тернополяни.

Святкову зустріч організували Центр надання соціальних послуг спільно з відділом культури Великоберезовицької громади.

Унікальні місцеві традиції Святвечора збереглися у населених пунктах громади і до сьогодні.

До Святвечора, який символізує народження Сина Божого, готувалися заздалегідь. Перед господинею було непросте завдання – приготувати 12 страв без м’яса, молока та яєць, оскільки Святвечір припадає на останній день посту.

За словами селищного голови Андрія Галайка, від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Великоберезовицька громада прийняла понад 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб з областей, де велися бойові дії. На сьогоднішній день, у ТГ знайшли прихисток більше тисячі внутрішньо переміщених осіб.

«На жаль, ці різдвяно—новорічні свята проходять у важких час випробувань, коли мільйони українців залишили свої помешкання й вимушені були переїхати  у більш безпечні місця. Святкування Різдва не буде таким гучним як у мирний час, коли готувались вертепи, водили Маланку, але Різдво буде, навіть під час війни. Працівники відділу культури і Центру надання соціальних послуг поділилися як у нашій громаді відзначають різдвяні свята, як готуються до Святвечора. Дякую усім, хто допоміг відтворити різдвяне дійство», – зазначив селищний голова.

Після завершення театралізованого дійства веселі конкурси для дітей та дорослих провели фахівці із соціальної роботи Марія Бакалець та Ольга Бурчак. Гостинцями, приготовленими власноруч, присутніх частували працівники ЦНСП.

Лунали колядки та українські пісні у виконанні внутрішньо переміщених осіб.

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Автор: Роман Васильович

Мітки: українські традиції, Святвечір

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