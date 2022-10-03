У Тернополі невідомі отруїлу безпритульного собаку. Пес помер.

Про це розповіла волонтерка-активістка UAnimals Людмила Чеховська.

Жінка розповіла, що разом з іншими зоозахисниками чекають висновку експертизи. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

“Тернополяни, якщо вам щось відомо щодо особи чи подій 24 вересня, котрі могли призвести до передчасної смерті у нестерпних муках місцевого собаки Шаріка – просимо звертатись у приват або одразу до поліції”, — зазначила Людмила Чеховська.

За словами активістки, на отруєння собаки вказувала смерть тварини у муках із типовими симптомами отруєння і те, що свідки бачили собаку незадовго до випадку абсолютно здоровою і активною.