Мінкульт перевіряє стан Почаївської лаври на Тернопільщині

Комісія Міністерства культури проводить перевірку на території Почаївської лаври, що на Тернопільщині. Про це повідомляють на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.

У Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику комісія працює від п’ятого червня. Перевіряють стан збереження нерухомого майна заповідника, яке у грудні 2003 року передали в безоплатне користування УПЦ МП. Йдеться про комплекс споруд Почаївської лаври.

Комісію очолює начальник відділу координації діяльності закладів культури департаменту культурної спадщини МКІП Ольга Рутковська.

«Такі перевірки та огляди мають відбуватися періодично й системно. Це фактично спостереження за тим, в якому стані знаходяться наші національні пам’ятки. Сьогодні йдеться про одну з національних святинь. Наразі нас цікавить стан збереження будівель, а також те, наскільки відбувається дотримання техніки пожежної безпеки. Крім того, нас цікавить ще й збереженість ікон, іконостасів, інших речей, які є невід’ємною частиною пам’яток комплексу. Всі ці речі описані й все це підлягає перевірці. робота тільки розпочалася. Це перший оглядовий виїзд», – зазначила вона.

Комісія має із 3 по 29 червня перевірити стан збереження нерухомого майна заповідника. За результатами перевірки Комісія складе відповідні акти.

До слова, Почаївська Успенська лавра на Кременеччині — друга після Києво-Печерської лаври найбільша православна святиня в Україні. До комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд.

Частина споруд Почаївської лаври, а саме шість будівель, перебуває на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.