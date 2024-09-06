Міністром закордонних справ став уродженець з Тернопільщини

Уроджененця з Тернопільщини, Андрія Сибігу, призначили на посаду міністра закордонних справ України.

Про це у Телеграмі повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк, передає Укрінформ.

За його словами, за призначення Сибіги проголосували 258 народних депутатів.

Як відомо, з 2016 по 2021 рік Сибіга працював послом України у Туреччині. В травні 2021 був призначений заступником керівника Офісу Президента України. В ОП Сибіга займався питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства. У квітні 2024 року за рішенням уряду став першим заступником міністра закордонних справ.

Довідково

Андрій Сибіга народився 1 січня 1975 року в місті Зборові на Тернопільщині.

Закінчив Львівський державний університет ім. І.Франка за спеціальністями «Правознавство» та «Міжнародні відносини».

Трудову діяльність розпочав у 1997 році на посадах аташе, третього секретаря, другого секретаря Міністерства закордонних справ України

З 1998 року – другий секретар, перший секретар з консульських питань Посольства України в Республіці Польща.

З грудня 2002 року – перший секретар Міністерства закордонних справ України.

З 2003 року – виконуючий обов’язки начальника відділу, начальник відділу Міністерства закордонних справ України.

З 2006 року – заступник директора департаменту – начальник відділу, заступник директора департаменту Міністерства закордонних справ України.

З 2008 року – радник-посланник Посольства України в Республіці Польща.

З 2012 року – в.о. директора, директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України.

З 2016 року – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Турецькій Республіці.

Указом Президента України 31 травня 2021 року призначений Заступником Керівника Офісу Президента України.