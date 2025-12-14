Міністр охорони здоров’я України відвідав ключові медзаклади Тернопільщини

6 грудня міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко разом із осчільниками області і керівництвом департаменту охорони здоров’я здійснив робочу поїздку провідними медичними закладами області.

Мета візиту – оцінити стан матеріально-технічної бази після модернізації та визначити пріоритети розвитку системи охорони здоров’я на 2026 рік.

Обласний онкологічний диспансер

Першим об’єктом став оновлений радіологічний корпус. Міністр оглянув лінійний прискорювач 6 МеВ, апарат брахітерапії Sagi Nova, спеціальне приміщення для МРТ з уже змонтованими системами вентиляції, захисту та резервного живлення.

Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня

Тут увагу приділилив новій лапароскопічній стійці Karl Storz, на якій уже провели десятки малоінвазивних операцій дітям, 16-зрізовому КТ, що працює з травня 2024 року, новоствореному у 2025-му психіатричному відділенню з 20 ліжками та сучасними умовами, гематологічному відділенню.

Тернопільський центр крові

Подивився повністю оновлено перший поверх і інклюзивну вхідну група, оглянув санвузол для людей з інвалідністю, нову лабораторію та ресурсну кімнату, спеціальний автомобіль для виїзного забору крові.

Нагадаємо, Центр забезпечує компонентами крові 29 медзакладів області.

Лікарня швидкої допомоги (корпус №3)

Особливо відзначили два підрозділи реабілітаційний центр «Recovery» з VR-технологіями, кабінетами фізичної та ерготерапії і Центр ментального здоров’я «Повернення» з мультидисциплінарними командами та кризовим реагуванням.

«Тернопільщина демонструє приклад ефективного використання державних і міжнародних інвестицій у медицину. Наша спільна мета — зробити кожен заклад максимально готовим до викликів воєнного часу», – підсумував Віктор Ляшко.

За результатами поїздки узгоджено план дій на 2026 рік: подальша модернізація, посилення реабілітації та ментального здоров’я, забезпечення резервним живленням і обладнанням.