Міністерство оборони спростовує міфи про штрафи

Офіційне повідомлення Міністерства оборони України щодо некоректних трактувань норми закону про оновлення військово-облікових даних та передбачених законодавством штрафів.

«У зв’язку з поширенням неточної інформації у деяких телеграм-каналах та інших інформаційних ресурсах щодо штрафів за оновлення даних без проходження військово-лікарської комісії Міністерство оборони України роз’яснює.

Наразі законодавством України передбачено окремі види військового обов’язку, зокрема оновлення даних та проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби.

Міністерство оборони підкреслює, що при поновленні даних проходження військово-лікарської комісії не вимагається. Проходження ВЛК необхідне лише після отримання повістки на проходження військово-лікарської комісії.

Як зазначив директор Департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк: «Законом передбачено, що оновлення даних громадянами – це окремий вид військового обов’язку. Крім того, в статті 21 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено окремий обов’язок громадян – проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби».