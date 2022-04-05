Про це повідомили у Міграційній службі Тернопільської області на своїй сторінці у Фейсбук. Зокрема відновлюється робота з прийому та надання адміністративних послуг у тому числі оформлення ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, посвідок на постійне та тимчасове проживання.

Окрім того, в усіх територіальних підрозділах можливо вклеїти фотокартки до паспорта громадянина України у формі книжечки, продовжити строк дії закордонних паспортів та внести відомості про дітей, зокрема, йдеться про вклеювання фотокартки до закордонного паспорта батьків/опікунів.

«Відтак, просимо звернути увагу, що у зв’язку із технічними причинами тимчасово призупинено оформлення паспортних документів у Бережанському відділі, секторі оформлення документів Бережанського відділу (м.Підгайці), Зборівському секторі, Бучацькому відділі та Заліщицькому секторі УДМС у Тернопільській області.

Про відновлення повноцінної роботи підрозділів повідомимо додатково», – зауважують у відомстві. Як стало відомо редакції, наразі уже відновлено роботу майже скрізь, окрім Зборівського сектору.

На сайті ДМС України вказано ціни на послуги й відразу уточнюють, що інформація про платежі актуальна лише для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон у підрозділах міграційної служби. При оформленні цього документа у консульських установах України за кордоном сплачується консульський збір.

Оплачується адміністративний збір, який розраховується як сума вартості адміністративної послуги та вартості бланку.

У разі оформлення протягом 20 робочих днів сума адміністративного збору складає 733 грн, у тому числі: вартість адміністративної послуги – 352 грн (Постанова КМУ від 2 листопада 2016 р. N 770).

Бланки паспорта громадянина України для виїзду за кордон виготовляються на замовлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства. ДМС щорічно укладає договори на виготовлення бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з Державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» з виготовлення цінних паперів, яким встановлюється вартість такого бланка документа.

З 1 січня 2022 року вартість бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон становить – 381 грн.

У разі термінового (протягом 7 робочих днів) оформлення, сума адміністративного збору складає 1085 грн, у тому числі вартість адміністративної послуги – 704 грн. (Постанова КМУ від 2 листопада 2016 р. N 770).

У разі термінового (протягом 3 робочих днів у випадках, визначених законодавством) оформлення, сума адміністративного збору складає 1085 грн, у тому числі вартість адміністративної послуги – 704 грн (Постанова КМУ від 2 листопада 2016 р. N 770).