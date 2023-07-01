Міг обвалитися: на об’їзній Тернополя лагодять другий за довжиною в області шляхопровід (фото)

Стартував ремонт другого за довжиною шляхопроводу у Тернопільській області.

109-метрова споруда розташована поблизу села Великий Глибочок і є складовою дороги Р-41 Обхід Тернополя.

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури, за понад 40 років експлуатації залізобетонний шляхопровід набув 4 дискретного стану і є “обмежено працездатним”.

Через загрозу руйнування споруди, Уряд виділив фінансування на її невідкладний ремонт.

“Це важливо, адже траса Р-41 примикає до головних транспортних коридорів Тернопільської області: М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська і М-30 Стрий – Ізварине. Під час повномасштабної війни кількість транзитного транспорту на Р-41 значно зросла, а відповідно навантаження на шляхопровід”, – зазначили у службі.

Роботи передбачають демонтаж зруйнованих елементів, ремонт ригелів та влаштування монолітних упорів насипу крайніх опор шляхопроводу.

Водіїв просять бути уважними на цій ділянці та дотримуватись вимог тимчасових дорожніх знаків.