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Методички кремля, «вчення про сатанізм» і нацистська символіка. СБУ показала результати обшуків єпархій УПЦ МП у трьох областях

02.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Україна, Війна з рф

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Служба безпеки України завершила контррозвідувальні операції у єпархіях УПЦ МП, які розташовані в Закарпатській, Рівненській і Житомирській областях.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

На території єпархій знайшли склади з проросійською літературою, нацистську символіку, «вчення про сатанізм» і тексти молитов за московського патріарха кирила.

Крім того, у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі в Хустському районі Закарпаття знайшли символіку забороненої партії ОПзЖ та брошури, які вихваляють російських окупантів. Також там зберігалися пропагандистські книги російських авторів, які виправдовують війну росії проти України та закликають приєднуватись до лав окупантів.

А на території Рівненсько-Острозької єпархії знайшли приховану білоруську готівку та брошури із закликами до укладання миру з «братнім російським народом», прославляння «російської землі» та «російських солдат». Їх написали автори з білорусі та рф.

У Свято-Анастасіївському ставропігійному жіночому монастирі та двох скитах на Житомирщині виявили людей, які перебувають на зв’язку з росіянами. Наразі співробітники СБУ вивчають ці контакти.

Усі вилучені матеріали направили на експертизу.

Автор: Роман Васильович

Мітки: обшуки, СБУ, заборона московського патріархату

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