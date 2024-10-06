Метеозалежним приготуватися: завтра знову Землю накриє сильна магнітна буря

Землю охопила потужна магнітна буря, викликана сонячними спалахами. Геомагнітний шторм потужністю 7 балів належить до червоного рівня і може становити небезпеку для людей, чутливих до змін погоди.

Перша магнітна буря середньої сили була 5 жовтня. Надалі вони будуть у такі дати: 7 жовтня — сильна магнітна буря, 10-го — середня, 13-го — сильна, 15-го — сильна, 18-го — сильна, 23 жовтня — сильна магнітна буря.

Як сильна магнітна буря впливає на здоров’я

Негативний вплив магнітної бурі можуть відчувати метеозалежні, літні люди та власники хронічних хвороб. У дні бурі у них може виникати запаморочення, головний біль, нудота, перепади артеріального тиску, болі в м’язах і суглобах.

Щоб легше пережити період магнітних бур, дотримуйтеся правил здорового способу життя в небезпечні дати:

Не їжте жирних, гострих і смажених страв.

Відмовтеся від алкоголю, енергетичних напоїв, кави, сигарет.

Вживайте більше сезонних овочів і фруктів, горіхів, морепродуктів.

Постарайтеся менше нервувати і не брати участь у конфліктах.

Спіть не менше 7 годин на добу і лягайте спати в один і той самий час.

Проводьте більше часу на свіжому повітрі та частіше провітрюйте кімнату.

Якщо самопочуття сильно погіршилося, то за можливості варто звернутися до лікаря і взяти лікарняний.