Метеозалежним приготуватися: завтра Землю накриє потужна магнітна буря

У понеділок, 16 вересня, очікується черговий стрибок сонячної активності перед тим, як магнітна буря піде на спад. Так, у неділю, 15 вересня зафіксовано геомагнітне збурення з К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає сильній магнітній бурі. Однак наступного дня сонячна активність підвищиться до К-індексом 7.

З 10 вересня Земля перебуває під впливом підвищеної сонячної активності, її потужність змінюється, а затягнеться цього разу буря до 17 вересня.

Про це повідомляє «Апостроф», з посиланням на Meteoagent.

Магнітна буря – це енергетичні викиди, які виникають в результаті різних вибухів та сплесків на поверхні Сонця і спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі внаслідок впливу сонячної енергії.

Бурі розрізняються за своєю інтенсивністю, яка визначається спалахами на Сонці. Невеликі магнітні коливання зазвичай майже не відчутні і класифікуються за значенням К-індексу 2 або 3. Бурі з К-індексом 4 – уже відчуваються.

Поради для метеочутливих, які допоможуть полегшити ваш стан:

▪️ дотримуйтесь режиму дня і харчування;

▪️ не вживайте гострого, солоного, жирного, алкоголю та знизьте кількість кави;

▪️ прогулюйтесь на свіжому повітрі;

▪️ уникайте конфліктів та стресових ситуацій.