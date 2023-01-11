Попри те, що нам, українцям, і так нелегко у воєнний час, під час теперішньої зимової погоди чимало людей скаржаться на занепад сил і зниження працездатності. Сезонні зміни погоди спричиняють різке зростання кількості людей із хворим серцем та судинами. Для таких пацієнтів метеозалежність – важливий фактор, тому ці хворі зазвичай уважно стежать за прогнозами погоди.

Найсильніше погодні зміни діють на людей із хронічними захворюваннями ✅.

Як саме впливає погода на наше самопочуття, пояснюємо у наступному матеріалі: Метеозалежність: як пережити зміну погоди?

▪ “Люди-барометри”

Феномен впливу погоди на людський організм вивчають вже дуже віддавна. Спостереження виявили, що в Україні від погодних умов залежать близько 35% дорослого населення.

Симптоми цієї залежності – мігрень та інші види головного болю. Вони можуть проявлятися при найменшій зміні в погоді. Під час погодних коливань – різкому зростанні та зниженні температури – найчастіше стаються напади у тих, хто страждає на захворювання легень, нирок.

Якщо насувається теплий фронт повітря, то не виключено, що ви погано спатимете, відчуєте, що вам складно зосередити свою увагу. Людям з високим або низьким артеріальним тиском, а також тим, які страждають на стенокардію або перенесли інфаркт, багато клопоту завдають низький атмосферний тиск, дощ і навіть набридлива мжичка. Завжди відчувають зміни погоди хворі на ревматизм. Вони – як барометри, які передбачають погоду краще за будь-який Гідрометцентр.

▪ Відповідальна – сонна артерія

Тож який орган в нашому організмі відповідає за те, щоб реагувати і регулювати все, що пов’язане зі змінами у довкіллі? Фахівці припускають, що своєрідні “антени”, які вловлюють погодні зміни, розміщені на стінках сонної артерії.

Якщо тиск у судинах раптово падає, це зумовлює рефлекс захисту організму від колапсу кровообігу. Сигнал про це через спинний мозок передається у кору великих півкуль. З одного боку, це рятує організм від повної зупинки кровообігу. З іншого – істотно позначається на стані і самопочутті. Такі процеси можуть відбуватися в організмі і за несподіваного потепління, і за різкого похолодання.

Відновити бадьорість допомагають елементарні заходи, про які ми часто забуваємо. Намагайтеся висипатися, регулярно харчуватися (бажано їсти гаряче принаймні раз на день) і давати тілу хоча б мінімальне навантаження: робіть зарядку вдома або двічі-тричі на тиждень відвідуйте спортзал.

Додадуть енергії і водні процедури: контрастний душ, басейн, ванна з ароматними оліями цитрусових. Допоможе зберегти бадьорість вживання вітамінів групи В, аскорбінки, магнію, селену і кальцію.

▪ Позбудьтеся токсинів

Є й інші погляди на це питання. Деякі учені пояснюють метеозалежність коливанням атмосферного тиску. Річ у тому, що ці зміни відчутно впливають на мембрану клітин. Через це активізуються деякі продукти обміну речовин, і особливо гомотоксини.

Все це зумовлює в організмі справжній переполох. Токсини починають рухатися, і в результаті людина відчуває дискомфорт.

Чи можна цей стан подолати?

Можна, вважають прихильники цієї теорії. Терапія метеозалежності має ґрунтуватися насамперед на зміцненні імунітету і виведенні токсинів з організму. Логіка надзвичайно проста. Що міцніший організм, то менше він засмічений, тож менше схильний до залежності від стану атмосферного тиску.

▪ Магнітні бурі

Немало клопоту людям завдають дні підвищеної сонячної активності. У народі їх зазвичай називають “магнітні бурі”. Як уберегтися від них? Питання непросте. Ось що радять фахівці.

Якщо ви потерпаєте від серцево-судинних захворювань, підвищеного тиску, у дні, коли активізуються магнітні бурі, варто максимально скоротити список запланованих справ. Перенесіть неприємні розмови або важливі візити на інший день. Не робіть великих покупок, уникайте конфліктних ситуацій. Бажано не користуватися автомобілем, а прогулятися пішки. І, без сумніву, не варто у ці дні зловживати спиртним або іншими тонізуючими засобами.

Будьте вкрай обережні. Пам’ятайте, що в ці дні ви особливо вразливі. Статистика – невблаганна. Відомо, що близько 70% інфарктів, гіпертонічних кризів та інсультів трапляються якраз під час горезвісних магнітних бур.

Учені з’ясували, що при коливанні магнітного поля Землі, яке відбувається внаслідок збільшення сонячної активності, кров курсує капілярами значно повільніше. Відповідно, неминуче настає кисневе голодування тканин органів. В організмі відбуваються зміни.

Захисною реакцією на негативну дію навколишнього середовища є підвищення рівня холестерину й адреналіну. Це призводить до стомлюваності, дратливості, втоми, до зниження життєвої активності. У дні магнітних бур набрякає обличчя. Гіпертонікам у такі дні без ліків виходити з дому не варто.

Погодні невротики

Є ще й таке поняття, як метеоневроз. Це досить поширена недуга, і її не поясниш на біологічному рівні. Залежність багатьох людей від погоди пояснюється не перепадами тиску, не зміною погоди і не спалахами на Сонці, а проблемами психологічними.

Якщо говорити простіше, то метеоневроз – це фатальна залежність настрою і самопочуття від того, яка за вікном погода. Аналізи показують, що в організмі все гаразд, але людина реально нездужає.

Причиною метеоневрозу може бути вроджена потреба у певній кількості сонячних променів. Вирішувати проблему можна двома шляхами. Ось перший з них. Треба створити у своїй квартирі затишну атмосферу – щільно закрити шторами вікна, придбати лампи денного світла, щоб будь-які погодні катаклізми знадвору були непомітні. Можливо, це допоможе.

Але як бути, якщо значну частину дня доводиться проводити на вулиці? Є вихід і з цієї ситуації. Він – із галузі зосередження психічного вольового зусилля.

Треба навчитися «одержувати насолоду» від навколишнього світу, у всьому бачити прекрасне. Дуже корисні лікувальна фізична культура, гартування повітряними і сонячними ваннами, регулярний відпочинок на природі. Добре допомагають електросон за спеціальною методикою, контрастні і сухі вуглекислі ванни. Ефективні хвойні ванни, які легко приготувати з хвойного екстракту в домашніх умовах. Їх тривалість – 10-15 хвилин, температура води – 35-37 градусів, курс лікування – 12-15 процедур.

При всіх видах метеозалежності слід постійно робити фізичні вправи, загартовуватися, вести здоровий спосіб життя. Якщо це не зведе нанівець симптоми хвороби, то відчутно їх послабить.

Будьте здорові! І бережіть себе! Поради ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ ” 🧐