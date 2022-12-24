Мешканку Тернопільщини обікрав знайомий доньки

Золоті прикраси носив до ломбарду, а гроші витрачав на свої потреби – 22- річний мешканець Скала-Подільської громади обікрав родину своєї дівчини.

Про крадіжку співробітників поліції повідомила жителька Борщівської ОТГ. Вона розповіла, що з її будинку зникли родинні золоті прикраси та гроші. У протиправному потерпіла запідозрила хлопця своєї доньки.

Поліцейські підтвердили підозри потерпілої. Як попередньо з’ясували правоохоронці, підозрюваний часто бував в помешканні, добре знав, де зберігаються гроші та ювелірні вироби. Крав одну-дві прикраси та носив до ломбарду.

Виручені кошти витрачав на букмекерів та ігри онлайн. Коли господарі виявили крадіжку, злодій вже встиг винести з будинку 13 коштовностей та 8 тисяч гривень.

Триває розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 статті 185 КК України.