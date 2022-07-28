Цю літературу збирають по усій громаді та привозять до нього, повідомляє Суспільне.

Іван Космина планує здати книжки на макулатуру. Таку акцію започаткував приблизно тиждень тому спільно з волонтером з Тернопільщини Михайлом Апостолом.

“На початку повномасштабного вторгнення Росії я звернувся до Михайло Апостола, щоб він мене міг до чогось долучити, щоб я міг допомогти. Тому що я сидів в ліжку, а хотів бути чимось корисним для нашої країни. Він мені зателефонував і каже: “Іван, я говорив з Уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем і є така ідея, щоб збирати російськомовні книжки, щоб переробляти їх і в майбутньому випускати українські книги, тому що зараз є дефіцит паперу і ми хочемо зробити щось корисне, позбавити Україну від російськомовного”.