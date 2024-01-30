Мешканець Тернопільщини возив в автомобілі… гранатомет

На одному зі стаціонарних поліцейських постів правоохоронці зупинили автомобіль, яким керував житель Борщова. Під час огляду в салоні транспортного засобу було виявлено оборонну осколкову ручну гранату, три осколкові ручні гранати та гранатомет. Зі слів підозрюваного, уся ця зброя – з місць ведення активних бойових дій.

Поліцейські вилучили речові докази. Відомості за даним фактом було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу. Відтак чоловікові оголошено підозру у незаконному придбанні, носінні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу та обрано запобіжний захід – домашній арешт.