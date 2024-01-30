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Мешканець Тернопільщини возив в автомобілі… гранатомет

30.01.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Кримінал, Новини

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Слідчі підволочиської поліції оголосили підозру мешканцю Тернопільщини у незаконному поводженні зі зброєю.

Не маючи передбаченого законом дозволу на придбання, носіння та зберігання зброї, 35-річний житель Борщова перевозив у власному транспорті заборонені предмети.

На одному зі стаціонарних поліцейських постів правоохоронці зупинили автомобіль, яким керував житель Борщова. Під час огляду в салоні транспортного засобу було виявлено оборонну осколкову ручну гранату, три осколкові ручні гранати та гранатомет. Зі слів підозрюваного, уся ця зброя – з місць ведення активних бойових дій.

Поліцейські вилучили речові докази. Відомості за даним фактом було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу. Відтак чоловікові оголошено підозру у незаконному придбанні, носінні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу та обрано запобіжний захід – домашній арешт.

Теги: Борщів, незаконне зберігання зброї, Тернопільщина

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