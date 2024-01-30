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Мешканець Тернопільщини намагався продати гранату

30.01.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Детально

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Працівники відділення поліції м. Зборів інкримінують збут вибухових боєприпасів жителю одного із сіл Зборівської територіальної громади.

Оперативники отримали інформацію, що 43-річний чоловік має намір продати заборонені предмети. Під час збуту небезпечного предмету, зовні схожого на гранату РГД та запалом до неї правоохоронці затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські вилучили речові докази і направили на експертизу.

Даний факт слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Теги: Тернопільщина, граната, незаконне зберігання зброї, Зборів

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