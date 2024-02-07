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Мешканець Тернопільщини давав хабар фермеру: хотів купити “бронь” від мобілізації

07.02.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Кримінал, Новини

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На Тернопільщині підкуп юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми інкримінують слідчі Збаража місцевому жителю. Чоловік намагався купити “бронь” від мобілізації.

У ході досудового розслідування стало відомо, що підозрюваний звернувся до одного із місцевих фермерів за допомогою. Він просив підприємця, аби той взяв його до себе на роботу та оформив бронь від мобілізації. За цю послугу обіцяв заплатити 500 доларів.

Фермер йти на злочин відмовився і повідомив про даний факт працівників поліції. Правоохоронці оголосили підозру жителю Збаражчини відповідно до статті 368-3 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі до двох років.

Процесуальне керівництво здійснювала Теребовлянська окружна прокуратура. Триває слідство.

Теги: мобілізація, Тернопільщина, хабар, новини

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