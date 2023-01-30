Мешканців Тернопільщини закликають завтра бути уважними та обережними

У патрульній поліції просять усіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними під час ускладнення погодних умов.

“Водії, будьте уважними за кермом, стежте за дорожньою обстановкою та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Також радимо замінити шини на своєму авто на зимові.

Пішоходи, переходьте дорогу лише у встановлених місцях та використовуйте світлоповертаючі елементи.

У разі надзвичайної ситуації на дорозі, одразу ж звертайтеся на лінію 102, або ж повідомляйте аварійні служби.

Будьте пильні й бережіть себе” – звертаються правоохоронці.