30.01.2023 22:45

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Мешканців Тернопільщини закликають завтра бути уважними та обережними

30.01.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Погода, Громади Тернопільщини

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За даними синоптиків, 31-го січня у Тернопільській області прогнозується сильний північно-західний вітер, зниження температури повітря та незначні снігопади. На дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

У патрульній поліції просять усіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними під час ускладнення погодних умов.

“Водії, будьте уважними за кермом, стежте за дорожньою обстановкою та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Також радимо замінити шини на своєму авто на зимові.

Пішоходи, переходьте дорогу лише у встановлених місцях та використовуйте світлоповертаючі елементи.

У разі надзвичайної ситуації на дорозі, одразу ж звертайтеся на лінію 102, або ж повідомляйте аварійні служби.

Будьте пильні й бережіть себе” – звертаються правоохоронці.

Теги: новини Тернопільщини, погода, суспільство, погіршення погодних умов, надзвичайний рівень небезпеки

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