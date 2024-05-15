Мешканців Тернопільщини попереджають про заморозки

Жителів Тернопільської області попереджають про небезпечне метеорологічне явище.

Про це повідомили на сторінці Тернопільського обласного центру з гідрометеорології.

16 травня: Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 9 – 14 м/с. Температура повітря по області вночі 2 – 7° тепла, вночі та вранці місцями на поверхні грунту заморозки 0 – 3°, температура повітря вдень 14 – 19° тепла ; по м. Тернополю вночі 4 – 6° тепла, вночі та вранці на поверхні грунту заморозок 0 – 2°, температура повітря вдень 16 – 18° тепла.