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Мешканців Тернопільщини попереджають про вибухи

Біля села Плотича Білецької громади піротехніки знищуватимуть боєприпаси.

18.09.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Теми, Офіційно

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Піротехніки пожежно-рятувальної служби області знищуватимуть у Білецькій громаді Тернопільщини  боєприпаси часів Другої світової війни.

Як йдеться у повідомленні, близько 14:00 біля села Плотича Білецької громади піротехніки знищуватимуть 101 боєприпас часів Другої світової війни. Їх виявили у лісовому масиві села Рідколісся Монастириської громади.

“Усі роботи проводитимуться з дотриманням необхідних заходів безпеки. Під час операції місцеві жителі можуть чути звуки вибухів. Просимо зберігати спокій та уникати паніки”, — повідомили в ДСНС.

Джерело: головне управління ДСНС у Тернопільській області.

Теги: боєприпаси, Тернопільська область, ДСНС, вибухи, піротехніки

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