Мешканців Тернопільщини попереджають про вибухи

Піротехніки пожежно-рятувальної служби області знищуватимуть у Білецькій громаді Тернопільщини боєприпаси часів Другої світової війни.

Як йдеться у повідомленні, близько 14:00 біля села Плотича Білецької громади піротехніки знищуватимуть 101 боєприпас часів Другої світової війни. Їх виявили у лісовому масиві села Рідколісся Монастириської громади.

“Усі роботи проводитимуться з дотриманням необхідних заходів безпеки. Під час операції місцеві жителі можуть чути звуки вибухів. Просимо зберігати спокій та уникати паніки”, — повідомили в ДСНС.

Джерело: головне управління ДСНС у Тернопільській області.