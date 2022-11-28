Мешканці Тернопільської громади можуть отримати кошти від Червоного Хреста: кому і по скільки дають

Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Хреста України спільно з Швейцарським Червоним Хрестом, в рамках проєкту «Підготовка до зими», розпочинає реєстрацію на отримання грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб вразливих категорій та жителів Тернопільської громади.
Внутрішньо переміщені осіби цих категорій можуть отримати допомогу у розмірі 2200 грн :
- громадяни з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи;
- сім’ї, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років;
- багатодітні сім’ї;
- одинокі батьки/матері;
- люди похилого віку 70 і старші.
Перелік необхідних документів для кожної із категорій додається.
Окрім цього жителі Тернопільської громади, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років також можуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 2200 грн.
Під час реєстрації необхідно надати оригінали документів та їх копії, а саме:
- паспорт одного з батьків, який писатиме заяву;
- ідентифікаційний код (РНОКПП);
- свідоцтво про народження дитини (дітей);
- довідка про встановлення інвалідності дитини;
- банківські реквізити дорослих членів родини.
Графік реєстрації на отримання грошової допомоги від Тернопільської обласної організація Товариства Червоного Хреста України: