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Мешканці Тернопільської громади можуть отримати кошти від Червоного Хреста: кому і по скільки дають

28.11.2022

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Громади Тернопільщини

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Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Хреста України спільно з Швейцарським Червоним Хрестом, в рамках проєкту «Підготовка до зими», розпочинає реєстрацію на отримання грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб вразливих категорій та жителів Тернопільської громади.

Внутрішньо переміщені осіби цих категорій можуть отримати допомогу   у розмірі 2200 грн :

  • громадяни з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи;
  • сім’ї, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років;
  • багатодітні сім’ї;
  • одинокі батьки/матері;
  • люди похилого віку 70 і старші.

Перелік необхідних документів для кожної із категорій додається.

Окрім цього жителі Тернопільської громади, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років також можуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 2200 грн.

Під час реєстрації необхідно надати оригінали документів та їх копії, а саме:

  • паспорт одного з батьків, який писатиме заяву;
  • ідентифікаційний код (РНОКПП);
  • свідоцтво про народження дитини (дітей);
  • довідка про встановлення інвалідності дитини;
  • банківські реквізити дорослих членів родини.

Графік реєстрації на отримання грошової допомоги від Тернопільської обласної організація Товариства Червоного Хреста України:

Автор: Ірина Нова

Мітки: новини Тернопільщини, суспільство, грошова допомога, че, Товариства Червоного Хреста України

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