Мешканці Тернопільщини залишилися без газопостачання

29 серпня 2024 у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ буде припинено подачу природного газу мешканцям населених пунктів Тернопільщини.

Зокрема, з 08:00 год до 17:00 год буде припинено подачу газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Гусятинське управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу смт. Гусятин, вул. Тернопільська, буд. 10.

Також з 08:00 год до 17:00 год буде припинено подачу газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Чортківське управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу м. Чортків, вул. Січ. Стрільців, буд. 7 та буд. 11.

Джерело: Газмережі Тернопільська філія