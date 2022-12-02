Мешканці Тернопільщини вимагають заборонити в Україні діяльність УПЦ(МП) на законодавчому рівні

Літературу ненависницького змісту, в якій заперечується існування України, українського народу, української мови знайшли співробітники СБУ та Нацполіції під час обшуків на території Почаївської духовної семінарії. Автори більшості матеріалів – московіти, видані книги й брошури – у російських друкарнях.

У пресслужбі СБУ наголошують: усі ці речові докази є підставою для відкриття кримінального провадження за 161 статтею Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

«Свобода» завжди на крок попереду

На перевірці об’єктів Почаївської лаври УПЦ мп свободівці Тернопільщини наполягали давно.

«Ми були певні, що на Кременеччині діє прокремлівське феесбешне кубло, тому неодноразово вимагали проведення обшуків на території Почаївської лаври, – наголошує очільник Тернопільської обласної ради, свободівець Михайло Головко. Підозри підтвердилися. Знайдене там, а також на території Києво-Печерської лаври та інших осередків УПЦ мп, вкотре доводить, що перевертням та колаборантам у священичих рясах немає місця в українських святинях!»

ВО «Свобода» вже кілька років поспіль наполягає на розірванні угоди з московським патріархатом про користування храмами, зокрема – Почаївською лаврою, вимагає заборонити і юридично прирівняти УПЦ мп до ворожої структури й терористичної організації, що поширює агресію проти України та активно діє супроти її державності, незалежності й суверенітету.

«Народний депутат від ВО «Свобода» Оксана Савчук ще в березні зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №7204 «Про заборону московського патріархату на території України», – зауважує голова Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк. – Та замість проголосувати його, нардепи внесли ще один. На його опрацювання знову доведеться витратити час. Прикро, що навіть під час війни політичні амбіції декотрі народні обранці ставлять вище інтересів України».

Зібрано понад 50 тисяч підписів

На підтримку свободівського законопроєкту на території Тернопільщини було зініційовано збір підписів. Триває він й нині. Підтримку забороні діяльності УПЦ мп в Україні вже висловили понад 50 тисяч мешканців краю.

«Дуже хочеться, щоб влада нарешті дослухалася до громадськості та зважилася раз і назавжди заборонити на законодавчому рівні цю ворожу, антиукраїнську, феесбешну структуру, що прикривається українськими православними вірянами та провадить багаторічну діяльність на знищення Української держави, – акцентує Михайло Головко. – Ми завжди говорили, що московія – це одвічний ворог України, маємо бути готові дати йому відсіч, бо наше знищення – його головне бажання».

Колаборанти, ворожі агенти й коригувальники

Допоки ж влада думає, заборонити чи ні, правоохоронці один за одним виводять на чисту воду гундяєвських попів, які святині використовують як платформу для пропаганди «русского міра» та просування кремлівських наративів. Від початку війни затримали понад 30 ворожих агентів та коригувальників із числа представників УПЦ мп.

Так, у закликах до зміни території державного кордону України підозрюють митрополита Кіровоградського і Новомиргородського (Петро Губеня) та митрополита Олександрійського і Світловодського (Валерій Гончаренко). У пропаганді «русского міра» та допомозі окупантам у Сумській області – священника-колаборанта Олександра Бойка, який служив у церкві в Дептівці.

За колабораційну діяльність правоохоронці ще навесні затримали настоятеля Різдвяно-міського храму у селі Ужачин Житомирської області. Священник Юрій Миронець після повномасштабного вторгнення «пояснював» місцевим жителям, як треба сприймати події – нібито окупанти прийшли «звільнити українців від нацистів та бандерівців, захистити російськомовне населення братнього народу». Він також звинувачував ЗСУ у вбивствах мирних жителів.

У Лисичанську у квітні затримали настоятеля місцевого храму священика Андрія Павленка, який збирав для окупантів інформацію про чисельність, дислокацію, техніку, а також озброєння ЗСУ у Сєвєродонецьку.

Це тільки кілька красномовних випадків. Прокремлівські попи продовжують показувати своє справжнє обличчя.

Заборонив відспівувати українського воїна. Мати стала на коліна.

Днями на Хмельниччині священник УПЦ мп не дозволив священнику Православної Церкви України належно відспівати загиблого воїна Сергія Цимбалюка в єдиній церкві у Великій Березні Полонської громади. Під час конфлікту матері Героя, який загинув під час виконання бойового завдання в Ізюмському районі на Харківщині, навіть довелося стати на коліна перед промосковським батюшкою.

А під час обшуків у Чернівецькій єпархії УПЦ мп співробітники СБУ застали архімандрита Микиту в ліжку з оголеним хлопцем. За даними ЗМІ, неповнолітній співає в хорі.