Мешканці 40 пошкоджених під час атаки квартир у Тернополі отримають допомогу від міської ради

У Тернополі 40 власників квартир, що зазнали часткових пошкоджень під час ракетної атаки 19 листопада, отримають одноразову грошову допомогу.

Про це повідомили на офіційному сайті Тернопільської міської ради.

“Виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив рішення про виплату одноразової грошової допомоги 40 власникам (співвласникам) квартир, що зазнали часткових пошкоджень під час ракетної атаки 19 листопада. Кожен із них отримає по 10 000 гривень. Загальна сума виділених коштів становить 400 000 гривень. Фінансування допомоги здійснюється зі спеціального благодійного рахунку міської ради.

Нагадаємо, отримати таку допомогу можуть власники квартир, що частково постраждали від обстрілу, за винятком помешкань, які станом на сьогодні визнані непридатними для проживання”, – йдеться у повідомленні.

Для отримання допомоги необхідно звернутися до відділу звернень Тернопільської міської ради за адресою вул. Листопадова, 6, 1 поверх, із заявою на ім’я міського голови та із долученням необхідних документів, а саме:

копію паспорта громадянина України;

копії реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копії документа, що посвідчує право власності на нерухоме майно;

номера особистого рахунку, відкритого в банківській установі.

Після опрацювання поданих документів та на підставі актів обстеження спеціальної комісії кошти власникам (співвласникам) будуть перераховані кошти. У разі виникнення запитань мешканці можуть звертатися до Тернопільської міської ради для отримання додаткових консультацій.