Цінники на пальне в Україні продовжують неприємно дивувати водіїв. Крім постійно зростаючої ціни та величезних черг на заправках, сумнівною є і якість продукції.

Які середні ціни на пальне у основних операторів України станом на 30 травня, повідомляє auto.ria.

Найпопулярніше пальне – бензин категорії А-95, дизельне паливо та автогаз є практично на всіх заправках України.

Мінімальна ціна бензину А-95 на заправці UPG – 48,90 грн/л. На 1 гривню і 10 копійок дорожче його продають у компаніях “Авіас” та “Укрнафта” – по 50 грн/л. За найдорожчою ціною цей бензин можна придбати на заправках “Манго” та “Укр-Петроль” – за 51,99 та 51,50 грн/л відповідно.

Дизельне паливо за мінімальною ціною продають на заправці БРСМ-Нафта – за 54,99 грн/л. На одну копійку дорожче його можна купити на заправках “Авіас” та “Укрнафта” – по 55 грн/л. Найдорожче дизпаливо продають “Манго” та “Укр-Петроль” – по 57,99 та 57,50 грн/л відповідно.

Автогаз можна купити за ціною 34 та 39,91 грн/л на заправках “UPG” та “Авіас”. Найдорожче він коштує у компаніях “Нефтек” та “Манго” – 44,49 та 43,99 грн/л відповідно.

Бензин преміум-класу А-95+ продають лише на заправці ОККО за ціною 52 грн/л. Також половина з представлених заправок пропонують водіям заправитися бензином А-92 – його ціна коливається від 49 до 51 грн/л.