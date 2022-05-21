Які ціни на українських АЗС 21 травня, після скасування державного регулювання.

Ситуація з пальним в Україні досі залишається складною: на АЗС спостерігається дефіцит бензину, попри поставки із-за кордону (оскільки АЗС не здатні накопичити необхідну кількість пального через високий попит), українці досі вишиковуються в черги, ціни на пальне ростуть ледь не щодня.

За даними AutoRia, вартість пального на OKKO:

А-95 + – 52 грн;

А-95 – 51 грн;

А-92 – 50 грн;

газ — 39 грн.

Ціна на WOG:

А-95 + – у наявності немає;

А-95 – 51 грн;

А-92 – у наявності немає;

ДП – 57 грн;

газ — 38,97 грн.

Ціна на АЗС “БРСМ”:

А-95 + – у наявності немає;

А-95 – у наявності немає;

А-92 – 43,99 грн;

ДП – 54,99 грн;

газ — 38,81 грн.

Ціна на Shell:

А-95 + – у наявності немає;

А-95 – 39,86 грн;

А-92 – у наявності немає;

ДП – 42,31 грн;

газ — 39,65 грн.

Чи реально 100 грн за літр?

Раніше видання “Сьогодні” публікувало прогнози заступника директора Науково-технічного центру “Психея” Геннадія Рябцева про те, чого очікувати на ринку пального найближчим часом. Експерт переконаний, що держава зробила гірше для українців, коли скасувала регулювання цін.

За його словами, тепер трейдерів нічого не стримує і ціна за пальне може бути будь-якою, навіть 100 грн/л. Вони не сплачують податків, крім 7% ПДВ, ніхто не контролює ані ціну, ані якість, ані безпечність продукції.

Цінова конкуренція на ринку також відсутня. Зараз оператори везуть ресурс фактично з одного джерела – через західний кордон. Спекуляцій, торгівлі поза касовими апаратами й різноманітних схем на ринку також побільшає.

З огляду на дефіцит пального, зростання цін слід очікувати не лише на АЗС, а й взагалі скрізь. Насамперед це стосується сфери громадського транспорту й продуктів першої необхідності, які напряму залежать від перевезень та пального.