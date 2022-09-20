19 вересня в «Перемозі» міський голова Сергій Надал зустрівся із майже трьома сотнями голів ОСББ, керівниками обслуговуючих підприємств та представниками Управління надзвичайних ситуацій. Зустріч стала першою із серії подальших нарад.

Про що спілкувались на зібранні і що голови ОСББ думають про зиму, яка не за горами? Коли інформацію оголосять мешканцям будинків? Чи мають містяни причини для хвилювань – про все дізнавались «20 хвилин».

Про екстрену нараду мер Тернополя повідомив краянам ввечері, 18 вересня, на своїй сторінці у Фейсбук. На ній спільно з головами правління ОСББ та «комунальниками» планували обговорити підготовку міста до зими й нового опалювального сезону, що невдовзі розпочнеться, а також алгоритм дій у випадку відсутності головних комунікацій – світла, води, газу, тепла чи зв’язку.

Чи все в Тернополі облаштоване до настання холодів, з якою найбільшою проблемою може стикнутись місто і які ризики ще є – читайте у матеріалі.

На «обов’язкову нараду» прийшли не всі…

Станом на 9 серпня 2022 року, за даними міської ради у нашому місті нараховувалось 658 зареєстрованих ОСББ. Їх очолюють понад пів тисячі голів об’єднання співвласників. На екстрену нараду із мером і керівниками комунальних служб (нагадаємо, першу із серії) завітали до трьохсот осіб. Людей було дуже багато, адже питання, як цьогоріч зимуватимемо, турбує всіх. Про це розповідає керівник ГС «Рада голів ОСББ Тернополя» Сергій Лупак.

– Кожен голова ОСББ запевняє, що добре підготувався, але зима покаже, чи це так. Отвори у підвалах і на горищах закупорюють. Вчасно здають акти готовності до опалювального сезону. Системи водопостачання наповнені. Електросітки у нормальному стані, адже на них відсутнє велике навантаження. Це можливе тоді, коли почнуться перепади температур надворі й у приміщеннях. Наразі мені на жодні труднощі ніхто не скаржився, – додає пан Сергій.

Нараду влаштували з тієї причини, що російські війська активно обстрілюють інфраструктуру у різних регіонах України. Відповідно, Тернопіль як одне з найбільших тилових міст, має бути готовим до будь-яких надзвичайних ситуацій. Тому на термінову зустріч в «Перемозі» скликали представників Управління надзвичайних ситуацій, КП «Тернопільводоканал», ПрAT «Тернопільміськгаз», КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», міського РЕМ, ДСНС тощо. Заздалегідь підготовлені доповіді зачитали також сам Сергій Лупак і Галина Гевко, директорка приватного підприємства «Благоустрій».

Що варто знати Тернополянам?

Почнемо із газопостачання. На зустрічі з головами ОСББ керівництво «Тернопільміськгазу» наголосило, що палива достатньо, аби взимку в цілому забезпечити ним населення міста, якщо не буде перебоїв в основній національній газовій системі. Однак, людям варто підготуватись до того, що якщо надійде команда обмежити кількість споживання газу – це робитимуть і знизять тиск.

Найбільша і найгірша загроза для нашого міста – це відсутність електроенергії. Якщо не буде світла, зупиняться насосні станції, які подають воду, зникне водопостачання, водовідведення й опалення. Щодо самих багатоповерхівок, без електроенергії не працюватиме телефонний зв’язок, інтернет, телебачення тощо. На нараді детально проговорили, що повинні вже сьогодні зробити «комунальники» й голови ОСББ, аби мінімізувати ризики, пов’язані з цим.

Зокрема, вже закуплено генератори, інші альтернативні джерела енергії, і це реалізовуватимуть надалі. Місто постарається об’єднати, зациклити всі котельні в одну величезну мережу. Якщо на конкретній локації щось трапиться, інша котельня миттю «підстрахує» і доставить тепло і воду туди, де їх бракуватиме. Крім того, можливі планові і позапланові відключення електроенергії, як колись у 90-х роках, коли світло на 2-3 години вимикали в окремих мікрорайонах.

– Електроенергію стовідсотково вимикатимуть. Планового графіку немає. Це робитимуть навіть за п’ять хвилин, якщо буде вказівка. Також можуть обмежувати кількість енергії. Наприклад, у будинках до 2000-го року споживання на квартиру дозволене до трьох кіловат. У багатоповерхівках, збудованих після двотисячних – до п’яти кіловат. Але якщо ви ввімкнете камін, одночасно запустите прання у машинці чи інший прилад, «виб’ють» автомати. Якщо кожен тернополянин під’єднає до джерел живлення все і одразу, згорить проводка. Взимку слід не перевантажувати електросітки або тепер замінити проводку на надійнішу, – пояснює нам Сергій Лупак, голова правління ОСББ.

Щодо будинків із гасовими котельнями, яких у Тернополі налічується два, у випадку вимкнення електроенергії й сильних морозів, є ймовірність, що там замерзнуть внутрішньобудинкові мережі. «Комунальники» запевнили, що всі подібні нюанси передбачать і розроблять алгоритм дій.

Водопостачання взимку проводитиметься в звичному режимі, якщо працюватимуть насоси. У випадку нестачі світла, медичні заклади й чергові садочки матимуть резервні джерела живлення, їх забезпечать водою, електроенергією і теплом. Школи, що очевидно, в таких умовах закриють.

Що кажуть про зустріч голови ОСББ?

Оксана Романчак, голова ОСББ «Симоненка, 1»

– Нам наказали бути готовими до всього. Розповіли, як працюють комунальні установи в екстрених ситуаціях. Дали практичні настанови, куди телефонувати, до кого звертатись і що робити у разі аварій. Мешканцям будинку я поки нічого не повідомляла. Якщо когось зустрічаю – кажу, аби економили світло, менше вмикали електротехніку. Що думаю про майбутню зиму? Ніхто не знає, як буде. Але робимо все можливе, аби місто не лишилось без світла, опалення, води тощо.

Наталія Дідух, голова ОСББ «15 квітня, 1»

– Я особисто почула багато цінної інформації. Було сказано, що голови ОСББ мають на максимум підготуватись до зими, тобто утеплити й ізолювати, закрити від протягів все, що можна для того, аби у випадку аварійної ситуації будинок ніби термос утримував накопичене всередині тепло. Співвласникам нашої багатоповерхівки я ще нічого не говорила. Планую ось-ось сісти й детально розписати їм інструкції у чаті, а згодом продублювати все на дошці оголошень.

Володимир Виваль, голова ОСББ «Київська, 7»

– У разі надзвичайної ситуації взимку, на мою думку, найбільше потерпатимуть люди, в яких централізоване опалення і котрі живуть у новобудовах. На нараді говорилось, що «Тернопільміськтеплокомуненерго» подаватиме в будинки тернополян опалення з мінімальним температурним режимом, але щодо новобудов – такої можливості не буде. Плюс якщо відсутній газ, то ситуація не з приємних. Потрібно враховувати й те, що при використанні нагрівачів слід вимкнути інші прилади у квартирі, аби не перевантажувати систему енергопостачання. Одразу після наради я все почуте розписав у чат будинків, де є головою ОСББ. Інформацію люди зможуть отримати на інформаційних дошках у під’їздах, там буде покрокова інструкція, куди звертатись. Мешканцям залишається лише чекати, зберігати спокій й слухатись вказівок, якби що. Треба бути готовим до всього, бо ніхто не в змозі передбачити майбутнє.

Коли опублікують вказівки для людей?

– Відбулась нарада з головами правління ОСББ та керівниками обслуговуючих підприємств. Дякую усім, хто взяв участь. Ми обов’язково зустрінемось зі всіма керівниками ОСББ у найближчі дні. Що можу сказати? Далеко не всі розуміють, якою складною може бути ситуація взимку. Легковажити не можна. Спільно з головами правління ОСББ зробимо все, щоб мінімізувати критичні наслідки. На цьому першому етапі ми обговорювали алгоритми дій на випадок відсутності тепла, води, світла, газу. Зрозуміло, що ситуація може змінитися і будемо реагувати відповідно до цих змін. У найближчі дні ми повідомимо цю інформацію всім тернополянам, – написав мер міста Сергій Надал.

Інструкції, як діяти у випадку зникнення комунікацій та при серйозних аваріях взимку, невдовзі оприлюднять на сторінках місцевої влади, комунальних підприємства, у ЗМІ, в Інтернеті тощо. Вони будуть доступними й зрозумілими для всіх, у вигляді роздруківок, інформаційних роликів.

Сергій Лупак також додає: невдовзі створять спеціальний штаб чи групу, де буде керівництво комунальних підприємств, представники Управління надзвичайних ситуацій, які даватимуть вказівки головам ОСББ, що робити, якщо зникло світло, газ тощо. Повідомлятимуть про кожну нагальну проблему. Керівник ОСББ не зможе чинити будь-які дії без узгодження з цим Штабом.