Мер Тернополя висловив позицію щодо заборони УПЦ МП

Сьогодні, міський голова Тернополя зрештою прокоментував ситуацію:

“Тернополяни заявили, що московській церкві не місце у Тернополі! Я скажу більше, московська церква має раз і назавжди зникнути з України! Закликаю Верховну Раду України на законодавчому рівні прийняти рішення про заборону діяльності російської православної церкви в нашій країні, націоналізувати всі земельні ділянки та приміщення.

Сьогодні московська церква є найбільшим і найвпливовішим внутрішнім ворогом України. І скасування дозволу користування земельними ділянками, які можуть прийняти органи місцевого самоврядування, не позбавить їх майна і культових споруд, збудованих на цих ділянках. На такі рішення має повноваження лише Верховна Рада. Закликаю народних депутатів ЗАКОНОМ раз і назавжди зупинити діяльність російської церкви в Україні!” – написав Сергій Надал.