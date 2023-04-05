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Мер Тернополя висловив позицію щодо заборони УПЦ МП

05.04.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Тернопільська міська громада

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Впродовж двох днів у Тернополі тривають акції протесту проти діяльності церкви московського патріархату в області. Учасниками цих акцій стали молоді люди, які не хочуть терпіти московських попів у своєму місті.

Сьогодні, міський голова Тернополя зрештою прокоментував ситуацію:

“Тернополяни заявили, що московській церкві не місце у Тернополі! Я скажу більше, московська церква має раз і назавжди зникнути з України! Закликаю Верховну Раду України на законодавчому рівні прийняти рішення про заборону діяльності російської православної церкви в нашій країні, націоналізувати всі земельні ділянки та приміщення.

Сьогодні московська церква є найбільшим і найвпливовішим внутрішнім ворогом України. І скасування дозволу користування земельними ділянками, які можуть прийняти органи місцевого самоврядування, не позбавить їх майна і культових споруд, збудованих на цих ділянках. На такі рішення має повноваження лише Верховна Рада. Закликаю народних депутатів ЗАКОНОМ раз і назавжди зупинити діяльність російської церкви в Україні!” – написав Сергій Надал.

Теги: Тернопіль, Тернопільська область, УПЦ МП, Сергій Надал

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