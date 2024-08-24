Медичний канабіс дозволено

16 серпня в Україні набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу. Це означає, що лікарі тепер можуть призначати пацієнтам ліки на основі канабісу, але придбати їх можна буде лише за електронним рецептом.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоровʼя.

Ліки на основі медичного канабісу використовуються для знеболення та усунення побічних ефектів від хіміотерапії при онкологічних захворюваннях; для усунення епілептичних нападів; для усунення спастичності м’язів при розсіяному склерозі; для полегшення болю при фантомних болях після травм та ампутацій; для покращення стану нервової системи та сну; для лікування посттравматичного синдрому.

Відтепер канабіс, його смолу, екстракти та настоянки виключили з переліку особливо небезпечних речовин. Раніше їх обіг був під забороною, а тепер дозволений, але з обмеженнями. Лікарі тепер можуть призначати пацієнтам ліки на основі канабісу, але придбати їх можна буде лише за електронним рецептом.