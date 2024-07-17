«Мамо, нас болить… Нас болить біль дітей, зранених у київському «Охматдиті» і в мужньому Харкові, тих, які кричали до небес з болю на вокзалі в Краматорську і під завалами у Кривому Розі. Мамо, нас болить біль кожного українського воїна, який, можливо, в цій хвилині зрошує своєю кров’ю широкі українські степи. Мамо, нас болить біль кожного, кого зараз катують в російських тюрмах. Їхній голос тільки Ти сьогодні чуєш. Мамо, нас болить біль наших жінок, матерів, дружин, які похиляються над мертвими тілами своїх найдорожчих. Мамо, нас болить біль дітей, які плачуть за своїм татусем, за якого щодня вмиваються сльозами у молитві перед Тобою. Мамо, нас болить доля мільйонів українців, яких сьогодні доля закинула далеко від рідної землі». – словами такої особливої молитви за багатостраждальний український народ звернувся до Пресвятої Богородиці Блаженніший Святослав 13 липня під час Всеукраїнської прощі до Марійського духовного центру «Зарваниця».

Традиційно, щорічна проща до Зарваниці цьогоріч розпочалася ходою паломників зі свічками від парафіяльного храму Зарваниці до місця об’явлення Богородиці. Відтак на площі перед базилікою відбувся Молебень до Матері Божої, який очолив Блаженніший Святослав.

На прощу прибули єпископи УГКЦ з України та усього світу. Окрім цього, на Молебні були присутні Апостольський нунцій в Україні Вісвальдас Кульбокас, владика Віталій Кривницький, ординарій Києво-Житомирський Римо-Католицької Церкви в Україні, а також ректор великого відпустового Марійського центру в Люрді (Франція) отець Мішель Дубан.

Відтак Глава УГКЦ молитовно подякував Пречистій Діві за звільнення священників УГКЦ Богдана Гелети та Івана Левицького з російського полону: «Ми сьогодні хочемо подякувати за наших мужніх отців-редемптористів з Бердянська, яких Вона врятувала тільки Їй знаними дорогами».

Проповідь під час Молебню до Богородиці виголосив владика Богдан Дзюрах, апостольський екзарх у Німеччині та країнах Скандинавії. Він підкреслив, що Зарваниця – це дім Пресвятої Богородиці, де кожен знаходить розраду і підтримку Божої Матері.

Наступного дня Глава Церкви привітав усіх паломників, що прибули на прощу до Марійського духовного центру «Зарваниця», зазначивши, що в цьому чудотворному місці кожен досвідчує Божу присутність. – «Коли ми приходимо на прощу до Зарваниці, ми усіма фібрами своєї душі відчуваємо, що над нами відкривається небо, до нас приходить наша Мати. Вона сьогодні хоче нас тут слухати, а ми так багато маємо, що Їй сказати» –наголосив Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав.

Наприкінці Літургії ректор великого відпустового Марійського центру в Люрді (Франція) отець Мішель Дубан висловив солідарність з українським народом та подарував статую Богородиці Люрдської: «Хочу висловити підтримку від всіх нас, які служимо в Люрді, у цьому святому місці — від всіх священників, працівників та української парафії у Люрді. Висловлюю вам підтримку від всіх, які вірять в Христа, у цей час, коли ви переживаєте великі випробування».

Також Глава УГКЦ у Зарваниці освятив чотири авто для потреб ЗСУ.

Варто зазначити, що цьогоріч у Всеукраїнській прощі взяли участь понад 20 000 паломників.