Нещодавно у Тернопільському міськрайонному суді розглядали скаргу жительки області на постанову слідчого про закриття кримінального провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) – про це є відповідна ухвала у Єдиному реєстрі судових рішень.

Скаржниця стверджувала, що 2 березня 2022 року зникла її донька. З 25 липня її оголосили у розшук. Мати наводила і такі факти: два роки тому дочці у Тернополі погрожували невідомі чоловіки й переслідували її. Тоді ж, 9 вересня 2020 року, донька писала заяву в ГУНП та просила допомогти, бо її переслідують, але цю справу закрили.

Заявниця вважає, що в березні її доньку викрала та сама банда і продала у примусове рабство. Вона впевнена, що поліцейські не шукають її доньку, хоча знають, зокрема, хто викрав її. Тобто приховують правду щодо розшуку та прикривають банду. Жінка вказала, що писала клопотання до слідчого, однак жодної відповіді не отримала, а тепер слідчий закрив справу щодо розшуку її доньки.

Відтак заявниця просила слідчого суддю «допомогти знайти правду і розкрити брехню ГУНП в Тернопільській області щодо розшуку її доньки, допомогти знайти останню з примусового рабства» (цитата з ухвали).

Що було з’ясовано у судовому засіданні?

Група слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснювала досудове розслідування у кримінальному провадженні від 25 липня 2022 року. 31 серпня 2022 року це кримінальне провадження закрито – у зв’язку із відсутністю складу кримінального правопорушення.

За процесуальним законодавством, закриття кримінального провадження є формою закінчення досудового розслідування, яке відбувається в силу наявності обставин, що виключають кримінальне провадження, а тому рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після всебічного, повного та об`єктивного дослідження та оцінки слідчим всіх зібраних доказів, які стосуються цього провадження в сукупності.

З’ясувалося, що дочка заявниці вибула не з дому, а з обласного центру соціально-психологічної допомоги. Чому дівчина знайшла притулок у цьому закладі, а не проживала з матір’ю – в ухвалі не міститься інформації. У рамках кримінального провадження слідчі зробили запит до Державної прикордонної служби України – щодо перетину дівчиною державного кордону України. З’ясувалося, що вона виїхала до Португалії. Від неї отримано фотознімки заяви про припинення її розшуку. Запевнила, що виїхала з власної волі та жертвою злочинних посягань не стала.

Зокрема, 30 серпня 2022 року слідчий в режимі телефонної конференції у мережі Viber мав розмову з дівчиною. Повідомила, що виїхала з України 9 березня. Повертатися поки що не має наміру, а також додала, що спілкуватися з матір’ю не хоче, бо вони перебувають у неприязних відносинах. Дівчина запевнила, що її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

За таких обставин і закрили кримінальне провадження.

Суддя дійшла до переконання, що висновок слідчого про наявність підстав для закриття кримінального провадження ґрунтується на достатніх доказах, а тому скаржниці відмовили у проханні поновити розслідування.