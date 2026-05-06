Матч за суперкубок завершився без сенсацій

29 квітня в Збаражі в матчі за суперкубок Тернопільської області з футболу зустрічалися чемпіон та володар кубка області 2025 р. «Агрон» з Великогаївської громади та фіналіст кубка 2025 р. – команда «Медобори» із с. Зелене (Гусятинщина). Поєдинок завершився прогнозованою і впевненою перемогою «Агрона» – 4:0.

Вже на на 3-й хвилині поєдинку «агронівці» відкрили рахунок. Влучно, низом у ближній кут воріт суперника пробив Володимир Мостовий. Голкіпер зеленян Юрій Чуба виявився не готовий до такого перебігу подій – 1:0. Ближче до завершення першого тайму прохід правим краєм Федчишина зупинив з порушенням правил оборонець «Медоборів», відповідно суддя призначив одинадцятиметровий. Тарас Гром’як подвоїв перевагу великогаївської команди.

У другому таймі «Агрон» продовжував домінувати на футбольному полі. В одній з масованих атак Валентин Білик віддав м’яча під удар Ігорю Кохману. М’яч торкнувся опорного півзахисника «Медоборів» і змінивши напрямок рикошетом опинився в сітці воріт «зеленян» – 3:0. На 76-й хвилині в складі «Агрона» відбулася заміна. Лідера команди Гром’яка замінив Володимир Онищук і той першим ж дотиком до м’яча зумів відзначився забитим голом після результативної передачі Миколи Кривдіка – 4:0.

Отож, великогаївській команді після цієї звитяги, підкорився вже п’ятий суперкубок Тернопільської області, при чому – вчетверте поспіль.

«Агрон» (Великогаївська ОТГ) – «Медобори» (Зелене) – 4:0 (2:0).

Голи: В. Мостовий (3), Т. Гром’як (38, з пен.), Р. Гришак (59, а/г), В. Онищук (77).