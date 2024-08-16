Масштабна пожежа на Тернопільщині: згоріло 40 гектарів

Вогонь охопив близько 40 гектарів на Тернопільщині. 14 серпня на полях сільськогосподарського призначення поблизу села Хмелівка Микулинецької територіальної громади.

На місце події викликали поліцію та працівників ДСНС.

Наразі Державна екологічна інспекція у Тернопільській області проводить розрахунок збитків та готує матеріали для передачі до правоохоронних органів задля встановлення винних осіб і притягнення їх до відповідальності.

“Державна екологічна інспекція у Тернопільській області закликає громадян бути свідомими та суворо дотримуватися правил пожежної безпеки у цей період. Адже, за статистикою, основною причиною виникнення пожеж в екосистемах є людська діяльність!

Водночас звертаємось до аграріїв. У період збирання врожаю категорично забороняється: спалювати стерню, післяжнивні залишки, розводити багаття на полях, викидати недопалки в бік полів.

Нагадуємо, за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність”, – зазначають в інспекції.