15.06.2023 17:37

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Масштабна пожежа на Тернопільщині: вигоріло все господарство (ФОТО)

15.06.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Події, Громади Тернопільщини

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Сьогодні вночі на Тернопільщині, близько 00:20, у с. Сосулівка Нагірянської ТГ виникла масштабна пожежа.

З полум’ям боролися два відділення 6-ї державної пожежно-рятувальної частини.

“Внаслідок пожежі знищено: покриття та перекриття господарської будівлі на площі 200 м кв. дрова площею 15 м куб., 5 шт. вікон, 4 шт. дверей, облицювання стін сауни на площі 6 м кв., облицювання стін коридора на площі 20 м кв., прибудову до господарської будівлі на площі 60 м кв. та побутову техніку”, – повідомили рятувальники. 

Під час гасіння врятовано дану господарську будівлю, суміжну житлову будівлю, свійську птицю у кількості 40 голів та 2 свійських свині.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Джерело: ГУ управління ДСНС у Тернопільській області

Теги: Тернопільщина, пожежа, новини, події, ГУ ДСНС України у Тернопільській області, Нагірянська громада

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