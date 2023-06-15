Масштабна пожежа на Тернопільщині: вигоріло все господарство (ФОТО)

Сьогодні вночі на Тернопільщині, близько 00:20, у с. Сосулівка Нагірянської ТГ виникла масштабна пожежа.

З полум’ям боролися два відділення 6-ї державної пожежно-рятувальної частини.

“Внаслідок пожежі знищено: покриття та перекриття господарської будівлі на площі 200 м кв. дрова площею 15 м куб., 5 шт. вікон, 4 шт. дверей, облицювання стін сауни на площі 6 м кв., облицювання стін коридора на площі 20 м кв., прибудову до господарської будівлі на площі 60 м кв. та побутову техніку”, – повідомили рятувальники.

Під час гасіння врятовано дану господарську будівлю, суміжну житлову будівлю, свійську птицю у кількості 40 голів та 2 свійських свині.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.