Масштабна автотроща у Тернополі: двоє людей загинули

21 липня у Тернополі трапилася масштабна аварія під час якої двоє людей загинули, а ще двоє опинилися у реанімації.

Про це повідомили в обласній поліції.

Двоє пасажирів з автомобіля Жигуль загинули на місці дорожньо-транспортної пригоди, а водія та ще одного пасажира з важкими тілесними ушкодженнями госпіталізували до реанімаційного відділення. Звернулися за допомогою до медиків і інші учасники аварії.

За попередньою інформацією, водій автомобіля марки Жигуль, виїхавши на смугу зустрічного руху, допустив зіткнення з автомобілем Alfa Romeo, який зупинився на червоний сигнал світлофора. Іномарку від удару відкинуло в авто, яке стояло попереду – у Volkswagen Passat, а Жигулі продовжило рух і врізалося ще й в автомобіль Toyota.

Рятувальники прибули на місце події за кілька хвилин. За попередньою інформацією, загинули двоє людей, ще троє отримали травми. Бійці ДСНС за допомогою спеціального інструмента деблокували тіло загиблого та вжили заходів для запобігання займання пального. Для ліквідації наслідків події було залучено 3 одиниці техніки.

Потерпілих доправили до лікарні. Причину аварії встановить слідство. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження відповідно до частини 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.