Масову загибель мальків та дорослої риби виявили на Тернопільщині

На Тернопільщині в річці Збруч жителі села Вільхівчик виявили масову загибель мальків та дорослої риби.

До співробітників відділення поліції №3 міста Гусятин із заявою звернулася староста села. Жінка повідомила про те, що на березі річки Збруч, яка протікає через Вільхівчик, виявлено масову загибель риби. Поблизу водойми не має підприємств, які могли через викиди спричинити таку ситуацію.

Гусятинські поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом масової загибелі риби. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції спільно з представниками екологічної інспекцій, рибного господарства та територіального підрозділу Держпродспоживслужби. Фахівці взяли взірці води для проведення дослідження.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 2 статті 242 Кримінального кодексу України – порушення правил охорони вод. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.