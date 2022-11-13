Масований ракетний удар російських окупантів по Україні: військові назвали дати ймовірної атаки

У ЗСУ назвали дату можливого масованого удару рф по Україні. Це може відбутися під час саміту G20.

Як інформує “Т1“, за словами спікера командування Повітряних сил, росія може завдати повторного масованого удару по українських містах під час саміту “Великої двадцятки”.

Він пройде 15-16 листопада.

Про це Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону “Єдині новини”. Військовий зазначив, що оскільки окупанти випустили по Україні величезну кількість ракет, вони не можуть дозволити собі часто випускати такі самі залпи.

Саме тому рф накопичує свій запас, щоб у певний момент завдати удару.

Тож українців закликають не ігнорувати сигналів про повітряну тривогу найближчими днями і спускатись у сховища та укриття.