13.11.2022 23:20

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Масований ракетний удар російських окупантів по Україні: військові назвали дати ймовірної атаки

13.11.2022

Роман Васильович

71

Тернопільщина, Україна, Війна з рф, Події

Поширити:

У ЗСУ назвали дату можливого масованого удару рф по Україні. Це може відбутися під час саміту G20.

Як інформує “Т1“, за словами спікера командування Повітряних сил, росія може завдати повторного масованого удару по українських містах під час саміту “Великої двадцятки”.

Він пройде 15-16 листопада.

Про це Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону “Єдині новини”. Військовий зазначив, що оскільки окупанти випустили по Україні величезну кількість ракет, вони не можуть дозволити собі часто випускати такі самі залпи.

Саме тому рф накопичує свій запас, щоб у певний момент завдати удару.

Тож українців закликають не ігнорувати сигналів про повітряну тривогу найближчими днями і спускатись у сховища та укриття.

Автор: Роман Васильович

Мітки: війна, Україна, ракетний удар, війна з рф

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах