17.06.2024 13:39

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Маршрутка потрапила у ДТП: троє пасажирів потрапили до лікарні

17.06.2024

Ірина Нова

121

Тернопільщина, Новини, Оперативно

Поширити:

У Тернополі внаслідок ДТП трьох пасажирів маршрутки госпіталізували до медичного закладу.

У неділю, 16 червня, на спецлінію «102» близько 12:10 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Текстильна трапилася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції Тернополя.

За попередніми даними, 59-річний водій автобуса рухаючись в смузі руху на вулиці Текстильна здійснив виїзд за межі проїжджої частини дороги та допустив наїзд на бетонну електроопору. Внаслідок аварії 74-річна жителька обласного центру отримала забої та переломи. Особи та ступінь тілесних ушкоджень ще двох травмованих пасажирів встановлюються.

Наразі працівники поліції з’ясовують усі обставини, триває перевірка. У водія транспортного засобу відібрано зразки крові для проведення токсикологічної експертизи.

Теги: ДТП у Тернополі, маршрутки, аварія з потерпілими

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах