Кримінальну відповідальність поніс син.

Вирок для жителя Чортківського району прозвучав у стінах Яворівського райсуду, що у Львівській області. Річ у тім, що наркотики було виявлено на Міжнародному пункті пропуску «Краківець», що підпадає під територіальну юрисдикцію згаданого суду. Під час поглибленого огляду буса «Mercedes-Benz Sprinter у сумці із речами прикордонники виявили чотири поліетиленові пакети із подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка, згідно з висновком експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, є канабісом, загальною масою в перерахунку на висушену речовину 7,44 грама. Канабіс або марихуана відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.

Водій «Мерседеса» лише здивовано кліпав очима – річ у тім, що жителька одного із сіл Чортківщини попросила його передати теплі речі синові, який на заробітках у Польщі. Наркотики були зашиті у светр та куртку, відтак водій не знав, що везе марихуану.

Мати теж «відхрестилася» – мовляв, не відала про потаємні сховки в одязі. А синові-заробітчанину нічого не залишалося, як зізнатися, що сам колись нібито знайшов у селі марихуану, трохи спожив, а решту зашив в одяг.

Звинуватили його за ч.1 ст.309 КК України (незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів без мети збуту), тобто у кримінальному проступку. Чоловік уклав з прокуратурою угоду про визнання винуватості, відповідно до якої погодився на покарання – 17 тисяч гривень штрафу. Яворівський райсуд затвердив цю угоду.

Ольга КУШНЕРИК