30.12.2022 20:47

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“Мальовничі річки Чортківщини”: у Тернополі відкрили фотовиставку

30.12.2022

Роман Васильович

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Культура, Новини

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У читальній залі центральної міської бібліотеки в Тернополі відкрили виставку світлин фотографа та краєзнавця Максима Огородника. Назвали експозицію “Мальовничі річки Чортківщини”.

Про це повідомляють на сторінці Тернопільської міської центральної бібліотечної системи у соцмережі.

Максим є автором понад двох сотень публікацій на краєзнавчу тематику. Його світлини друкують в обласних та всеукраїнських ЗМІ.

"Мальовничі річки Чортківщини": у Тернополі відкрили фотовиставку
Світлини “Мальовничі річки Чортківщини”. Фото: Тернопільська ЦБС

Він проілюстрував кількома фото енциклопедичне видання “Тернопільщина. Історія міст і сіл”, книгу “Таємниці скарбів Садовських”, “Чортків. Збагатись емоціями”, “Швайківці у плині століть”.

"Мальовничі річки Чортківщини": у Тернополі відкрили фотовиставку
Частина експозиції. Фото: Тернопільська ЦБС

Автор: Роман Васильович

Мітки: виставка фотографій, Максим Огородник

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