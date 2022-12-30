“Мальовничі річки Чортківщини”: у Тернополі відкрили фотовиставку

У читальній залі центральної міської бібліотеки в Тернополі відкрили виставку світлин фотографа та краєзнавця Максима Огородника. Назвали експозицію “Мальовничі річки Чортківщини”.
Про це повідомляють на сторінці Тернопільської міської центральної бібліотечної системи у соцмережі.
Максим є автором понад двох сотень публікацій на краєзнавчу тематику. Його світлини друкують в обласних та всеукраїнських ЗМІ.
Він проілюстрував кількома фото енциклопедичне видання “Тернопільщина. Історія міст і сіл”, книгу “Таємниці скарбів Садовських”, “Чортків. Збагатись емоціями”, “Швайківці у плині століть”.