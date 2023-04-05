Майже тисяча мешканців Тернопільщини хворіють на ковід: і це тільки “офіційно”

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. За її словами, два десятки людей перебувають на стаціонарному лікуванні.

Тернопільщина переживає чергову хвилю коронавірусу, – кажуть епідеміологи. Наразі поширюється новий штам “Кракен”.

“У Тернопільській області 889 активних хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19. З них 21 людина знаходиться на стаціонарному лікуванні. Аби зменшити ріст нових виявлених випадків захворюваності варто вакцинуватись.

На сьогодні в області загалом проведено близько 900 тисяч щеплень. Рекордна кількість щеплень у 2022 році становила більше ніж 6 тисяч в місяць.

Це було у вересні, згодом кількість щеплень зменшились приблизно до 3 тисяч в тиждень. І до сьогодні ця кількість коливається від 2 до 1 тисячі на тиждень”, – каже Ольга Ярмоленко.