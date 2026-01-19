Майже місяць ікона з мощами святого Володимира Великого буде на Тернопільщині

З 23 січня по 20 лютого 2026 року у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії УГКЦ, у рамках Всецерковного паломництва єпархіями та екзархатами України, перебуватиме ікона з мощами святого Володимира Великого – Хрестителя Руси-України.

Паломництво відбудеться з благословення Блаженнішого Святослава, Глави і Отця УГКЦ, та архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Теодора Мартинюка.

“Початком перебування ікони в архиєпархії стане екуменічна молитовна зустріч у рамках Світового тижня молитов за єдність християн. Молитва за участю представників християнських церков і спільнот Тернополя відбудеться 23 січня о 18:45 в Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, у присутності ікони святого Володимира“, -йдеться у дописі єпархії УГКЦ.

Упродовж паломництва святиня побуватиме по черзі в усіх деканатах Тернопільсько-Зборівської архиєпархії, а також у військових, які проходять лікування у шпиталях.

Перед іконою звершуватимуться молебні, акафісти та спільні молитви, що становить основну молитовну мету паломництва.

До спільної молитви перед іконою запрошуються представники інших християнських церков, у тому числі православних.