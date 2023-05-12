Майже літнє тепло увірветься на Тернопільщину

Майже літнє тепло передбачають цими днями на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів підвищуватимуться майже до 20 градусів тепла. Втім, місцями можливі невеликі дощі.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, південно-західна периферія антициклону продовжує формувати погоду нашої області. 12 травня буде хмарно з проясненнями. Обійдеться без опадів. Температура повітря вдень підвищуватиметься до 18° тепла.

«Надалі буде ще тепліше. Проте не забувайте, що ночі все ще холодні. Погоду визначатиме антициклон, тому в більшості областей України істотних опадів не передбачаються. Хіба хвіст атмосферного фронту зачепить невеликими дощами північний схід та північ. У пʼятницю переважатиме суха погода, лише вдень може підбігти хмарність з парочкою крапель, але навряд чи це вплине на наше радісне відчуття – все ж нарешті йде тепло», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наступного тижня погода також буде теплою. Стовпчики термометрів перевищуватимуть двадцятиградусні позначки.