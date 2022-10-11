Внаслідок вчорашніх масованих ракетних обстрілів Тернопільська область втратила деякі джерела живлення. Близько трьохсот населених пунктів області були знеструмлені.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

За його словами, станом на зараз внаслідок обмеження по видачі потужності з резервних джерел живлення залишаються обмеженими в електропостачанні 191 населений пункт, де проживають 32 тисячі сімей.

До моменту відновлення усіх джерел живлення ВАТ «Тернопільобленерго» почергово обмежуватиме електропостачання для споживачів області згідно з розроблених і погоджених графіків та погодинних вимкнень.