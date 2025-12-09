Майже 8 млрд грн до держскарбниці за 11 місяців перерахувала Тернопільська митниця

За 11 місяців 2025 року Тернопільська митниця перерахувала до державного бюджету 7,9 млрд грн, що на 733 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Основну частку надходжень формували податок на додану вартість, мито та акцизний податок. Серед товарів, які суттєво вплинули на фінансовий результат, — трактори, автомобілі, полімери етилену, пестициди та вироби з вуглецевої сталі.

Завдяки контролю достовірності декларування до бюджету додатково спрямовано 193,8 млн грн: майже 187 млн грн — перевірка правильності визначення митної вартості, понад 10 млн грн — класифікаційна робота, ще 10 млн грн — контроль за правильністю визначення країни походження товарів.

Листопад став одним із найбільш активних місяців. Так, за цей період до держскарбниці перераховано 904 млн гривень. Середньоденні надходження становили 45 млн гривень.