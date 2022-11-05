Майже 700 літрів спирту вилучили поліціянти у жителя Чортківського району - Газета Свобода
Субота, 5 Листопада, 2022
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Майже 700 літрів спирту вилучили поліціянти у жителя Чортківського району

Роман Васильович
05.11.2022
в Кримінал, Тернопільщина
Майже 700 літрів спирту вилучили поліціянти у жителя Чортківського району
Поширити у FacebookПоширити у TwitterПоширити у Telegram

Актуальнепо темі

Мікроавтобус марки Volkswagen патрульні поліцейські зупинили на стаціонарному посту в Чортківському районі. Водій, спілкуючись з правоохоронцями, помітно нервував, тому виникли підозри.

Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили п’ятнадцять каністр кожна ємністю 28 літрів та 240-літрову цистерну наповнені рідиною з різким запахом, схожим на спирт. Водій відмовився давати пояснення звідки у нього цей вантаж та куди він його перевозив.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 204 (незаконне транспортування підакцизних товарів) Кримінального кодексу. Транспортний засіб поміщено на арешт майданчик, вантаж вилучено.

Тривають слідчо-оперативні заходи.

 
Джерело: За Збручем
Мітки:
Роман Васильович

Роман Васильович

Подібні новини

Наступний матеріал
ФК “Аргон” зіграє домашній матч з одним із лідерів Кубка України серед аматорів

ФК "Аргон" зіграє домашній матч з одним із лідерів Кубка України серед аматорів

Набули чинності нові зміни до Закону про призов на військову службу

Набули чинності нові зміни до Закону про призов на військову службу

Новини

Більше
No Result
View All Result

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.