Камери відеоспостереження встановлять у рамках програми «Безпечна громада 2021-2022 роки»

На черговому засіданні виконавчого комітету міської ради прийняли рішення про виділення коштів для фінансової підтримки комунального підприємства «Тернопіль Інтеравіа».

Підприємству спрямували 200 800 грн на придбання та встановлення камер відеоспостереження по Програмі «Безпечна громада 2021-2022 роки», повідомляють в міській раді.

За ці кошти придбають та встановлять 17 камер на основних перехрестях міста.

Зокрема, на перехрестях:

Степана Будного — Тролейбусна,

Руська — Тараса Шевченка,

Соломії Крушельницької — Білецька тощо.

Нагадаємо, що від початку року в дворах багатоповерхівок, в рамках програми «Безпечний двір», встановили ще 90 камер відеоспостереження. Всі роботи із придбання та монтажу камер виконані за кошти міського бюджету.

На сьогодні у Тернополі встановлено 1063 камери відеоспостереження, у тому числі 315 — в рамках програми «Безпечний двір».

На час воєнного стану камери працюють, проте доступ до них мають лише правоохоронні органи.