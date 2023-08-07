Майже 2 мільйони для потреб військових виділять у Микулинецькій громаді: деталі

За ініціативи депутатів від ВО «Свобода» Микулинецької селищної ради, з бюджету громади виділять 1 млн 975 тис. грн для забезпечення 250 військовослужбовців змінною військовою формою (літнім і зимовим комплектами), взуттям і спорядженням, а також надання матеріальної допомоги їхнім дітям.

Відповідне рішення ухвалили на сесії 31 липня.

Жодних інших вимог, щодо розподілу коштів депутати від ВО «Свобода» на сесії не висували.

Нагадаємо, що питання про виділення цих коштів свободівці піднімають від початку року. Проте у відповідь отримують тільки відписки про необхідність формування відповідної програми, відсутність грошей у бюджеті тощо.

Станом на липень у бюджеті Микунецької громади з’явилися вільні кошти в сумі 6, 3 млн. грн від перевиконання. Саме з них 1 млн 975 тис. грн за ініціативи депутатів від ВО «Свобода» й буде виділено на допомогу й забезпечення потреб військовим.

«Просимо військовослужбовців нашої громади після 15 серпня звертатися для отримання даної допомоги», – зазначає Борис Бельзецький.

Додамо, що у Микулинецькій селищній раді працює всього 4 депутати ВО «Свободи» – Борис Бельзецький, Віра Кравчук, Ольга Слободян, Ольга Шеліга.